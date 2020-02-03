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В Улан-Удэ случилось очередное ДТП со «скорой»

В Улан-Удэ случилось очередное ДТП со «скорой»
Происшествия, 
Авария произошла вчера в 47 квартале города

Накануне, 2 февраля, около семи часов вечера на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло очередное ДТП с автомобилем экстренной помощи.

30-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2» столкнулся с автомобилем «Фиат Дукато» Центра медицины катастроф.

- В результате ДТП пассажир «Тойоты» и двое пассажиров «Фиата» - фельдшер и врач – получили ушибы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

После осмотра медиками пострадавшие отпущены домой.




Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на перекрёстке улиц Трубачеева и Сахьяновой произошло ДТП. Пьяный 24-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2» врезался в машину скорой медицинской помощи. В результате аварии пострадали два медработника, после осмотра они были отпущены домой.

ДТП
 
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