В Забайкалье девушка тайно оформила кредит на родственницу



В минувшее воскресенье в полицию по Борзинскому району Забайкалью поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные, воспользовавшись её телефоном, украли 14 тысяч рублей.



Позже установили личность подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя родственница заявительницы, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности.



Выяснилось, что потерпевшая попросила невестку посидеть со своим ребёнком, оставив личный телефон для просмотра мультфильмов сыну. Девушка, воспользовавшись тем, что ранее заявительница активировала карту для оформления кредита в режиме удалённого доступа, через интернет-сайт оформила на имя заявительницы кредит.



Денежные средства девушка перечислила на свою карту и успела потратить на собственные нужды.



В отношении подозреваемой возбуждёно уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



