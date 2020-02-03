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В Забайкалье девушка тайно оформила кредит на родственницу

В Забайкалье девушка тайно оформила кредит на родственницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемая воспользовалась телефоном потерпевшей 

В минувшее воскресенье в полицию по Борзинскому району Забайкалью поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные, воспользовавшись её телефоном, украли 14 тысяч рублей.

Позже установили личность подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя родственница заявительницы, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности.

Выяснилось, что потерпевшая попросила невестку посидеть со своим ребёнком, оставив личный телефон для просмотра мультфильмов сыну. Девушка, воспользовавшись тем, что ранее заявительница активировала карту для оформления кредита в режиме удалённого доступа, через интернет-сайт оформила на имя заявительницы кредит.

Денежные средства девушка перечислила на свою карту и успела потратить на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждёно уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

мошенничество
 
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