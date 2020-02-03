В Забайкалье гость украл вещи хозяина квартиры



В полицию поступило сообщение от жителя посёлка Новоорловск Забайкальского края о том, что из его квартиры украли бытовую технику, сотовый телефон и 7 тысяч рублей.



К потерпевшему приехал знакомый из Читы с неизвестным мужчиной. На утро хозяин обнаружил пропажу имущества. Не было и гостей.



Сыщиками установлен ранее судимый 42-летний мужчина, который пытался скрыться от правоохранительных органов, выехав в Читинский район, где и был задержан. От него получены признательные показания.



Выяснилось, что мужчина после застолья дождался, пока все уснут, и украл имущество.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Часть украденного изъята и возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



