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В Забайкалье гость украл вещи хозяина квартиры

В Забайкалье гость украл вещи хозяина квартиры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После преступления он пытался скрыться от правоохранителей 

В полицию поступило сообщение от жителя посёлка Новоорловск Забайкальского края о том, что из его квартиры украли бытовую технику, сотовый телефон и 7 тысяч рублей. 
 
К потерпевшему приехал знакомый из Читы с неизвестным мужчиной. На утро хозяин обнаружил пропажу имущества. Не было и гостей. 
 
Сыщиками установлен ранее судимый 42-летний мужчина, который пытался скрыться от правоохранительных органов, выехав в Читинский район, где и был задержан. От него получены признательные показания. 
 
Выяснилось, что мужчина после застолья дождался, пока все уснут, и украл имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Часть украденного изъята и возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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