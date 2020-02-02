Улан-удэнка погибла в результате обрушения крыши в кафе в Новосибирске



Уроженка Улан-Удэ погибла в результате обрушения крыши в кафе в Новосибирске. Об этом сообщает Сиб.фм.



- Погибшая в ночь на воскресенье в ночном клубе Академгородка девушка могла быть студенткой Новосибирского государственного медицинского университета. Наименование вуза — НГМУ — указано в биографических данных на её личной странице в социальной сети «ВКонтакте», - пишет издание.



Известно, что девушке было 22 года.



Трагедия в Новосибирске произошла в ночь с субботы на воскресенье - обрушилась кровля раздевалки (пристройки к основному зданию, в которой располагалась гардеробная) в кафе на бульваре Молодёжи. По предварительной версии, крыша не выдержала тяжести скопившегося на ней снега. Площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали почти 200 человек.



Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб. В СМИ сообщалось, что двое пострадавших находятся в операционных в тяжёлом состоянии, еще двоих отпустили домой после осмотра.



Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата СК России.



В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал вечеринку в кафе.



- На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего. По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.





