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Улан-удэнка погибла в результате обрушения крыши в кафе в Новосибирске

Улан-удэнка погибла в результате обрушения крыши в кафе в Новосибирске
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Девушка училась в одном из вузов города 

Уроженка Улан-Удэ погибла в результате обрушения крыши в кафе в Новосибирске. Об этом сообщает Сиб.фм.

- Погибшая в ночь на воскресенье в ночном клубе Академгородка девушка могла быть студенткой Новосибирского государственного медицинского университета. Наименование вуза — НГМУ — указано в биографических данных на её личной странице в социальной сети «ВКонтакте», - пишет издание.

Известно, что девушке было 22 года.

Трагедия в Новосибирске произошла в ночь с субботы на воскресенье - обрушилась кровля раздевалки (пристройки к основному зданию, в которой располагалась гардеробная) в кафе на бульваре Молодёжи. По предварительной версии, крыша не выдержала тяжести скопившегося на ней снега. Площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали почти 200 человек.

Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб.  В СМИ сообщалось, что двое пострадавших находятся в операционных в тяжёлом состоянии, еще двоих отпустили домой после осмотра.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата СК России.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал вечеринку в кафе.

- На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего. По указанию председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.


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