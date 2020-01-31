На «Дивизке» в Улан-Удэ в лобовую столкнулись «Тойота» и «Хонда»

Авария случилась вчера вечером
Накануне, 31 января, около 17:00 в районе станция Дивизионная в Улан-Удэ на 3 участке произошло ДТП. По словам очевидца, столкнулись «лоб в лоб» автомобили «Тойота Королла» и «Хонда ХР-В».
В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в на скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору.
Пострадавших водителя и пассажира госпитализировали в больницу.
Авария случилась вчера вечером
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