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На «Дивизке» в Улан-Удэ в лобовую столкнулись «Тойота» и «Хонда»

На «Дивизке» в Улан-Удэ в лобовую столкнулись «Тойота» и «Хонда»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась вчера вечером

Накануне, 31 января, около 17:00 в районе станция Дивизионная в Улан-Удэ на 3 участке произошло ДТП. По словам очевидца, столкнулись «лоб в лоб» автомобили «Тойота Королла» и «Хонда ХР-В».

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.


Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в на скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. Пострадавших водителя и пассажира госпитализировали в больницу.
ДТП
 
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