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В Забайкалье два парня, угрожая сторожу, ограбили магазин

В Забайкалье два парня, угрожая сторожу, ограбили магазин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они оставили прилавки магазины пустыми 

В минувший четверг в полицию Петровск-Забайкальского района Забайкальского края поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, владельца одного из магазинов в посёлке Тарбагатай, о том, что неизвестные из магазина похитили товар.

Грабители ночью взломали дверь, проникли в магазин, и, угрожая 54-летней женщине-сторожу, забрали бытовую химию, канцелярские товары, продукты питания и алкоголь, оставив магазин практически пустым. Приметы подозреваемых женщина не запомнила. 
 
Сотрудникам полиции удалось установить и задержать двух жителей города Петровск-Забайкальский, в возрасте 20 и 22 лет. От них получены признательные показания. 

Выяснилось, что подозреваемые специально приехали в село для совершения преступления. Товар они вывезли на арендованном автомобиле.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Задержанные помещены в изолятор временного содержания. 

По месту их жительства изъята часть имущества магазина, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

грабеж
 
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