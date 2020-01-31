В Забайкалье два парня, угрожая сторожу, ограбили магазин



В минувший четверг в полицию Петровск-Забайкальского района Забайкальского края поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, владельца одного из магазинов в посёлке Тарбагатай, о том, что неизвестные из магазина похитили товар.



Грабители ночью взломали дверь, проникли в магазин, и, угрожая 54-летней женщине-сторожу, забрали бытовую химию, канцелярские товары, продукты питания и алкоголь, оставив магазин практически пустым. Приметы подозреваемых женщина не запомнила.



Сотрудникам полиции удалось установить и задержать двух жителей города Петровск-Забайкальский, в возрасте 20 и 22 лет. От них получены признательные показания.



Выяснилось, что подозреваемые специально приехали в село для совершения преступления. Товар они вывезли на арендованном автомобиле.



В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Задержанные помещены в изолятор временного содержания.



По месту их жительства изъята часть имущества магазина, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



