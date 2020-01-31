Читинец в ночном клубе украл деньги у жителя Уфы

Потерпевший ехал с вахты и остановился в столице Забайкалья
В отдел полиции Читы обратился 41-летний житель Уфы. Он рассказал, что у него было украдено 200 тысяч рублей.
Выяснилось, что потерпевший едет с вахты домой и остановился в Чите. Кража денег произошла, когда он находился в одном из ночных клубов города.
Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили внешность предполагаемого подозреваемого. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и его личность, местонахождение.
Злоумышленником оказался ранее судимый 25-летний читинец. Украденные деньги подозреваемый успел потратить на собственные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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