Читинец в ночном клубе украл деньги у жителя Уфы



В отдел полиции Читы обратился 41-летний житель Уфы. Он рассказал, что у него было украдено 200 тысяч рублей.



Выяснилось, что потерпевший едет с вахты домой и остановился в Чите. Кража денег произошла, когда он находился в одном из ночных клубов города.



Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили внешность предполагаемого подозреваемого. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и его личность, местонахождение.



Злоумышленником оказался ранее судимый 25-летний читинец. Украденные деньги подозреваемый успел потратить на собственные нужды.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

