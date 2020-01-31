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Братчанин сбил 15-летнюю школьницу

Братчанин сбил 15-летнюю школьницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Водитель покинул место ДТП

В Братске полицейские разыскивают водителя иномарки, который наехал на несовершеннолетнюю девочку и покинул место происшествия.

Инцидент произошёл вчера вечером на улице Янгеля. Неустановленный водитель легкового автомобиля предположительно белого цвета наехал на 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу через пешеходный переход. Затем водитель покинул место аварии, не сообщив о происшествии в ГИБДД.

В результате ДТП ребёнку понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция призывает водителя явиться в ближайший отдел полиции для дачи пояснений. Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться к стражам порядка.  
ДТП
 
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