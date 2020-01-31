Одна из распространённых причин пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации печей
30 января на территории Бурятии зарегистрировано 8 пожаров, 5 из которых произошли в районах республики.
Так, в посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горел пол возле отопительной печи. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. В результате пожара повреждён дощатый пол на площади 6 кв.м.
- Причиной пожара, вероятно, послужила неисправность отопительной печи: гравий, используемый в качестве огнеупорной подушки, со временем был извлечён при чистке поддувала печи. В результате этого при топке печи угли попали на дощатый пол, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В улусе Хойтобэе Иволгинского района произошло загорание крыши строящегося жилого дома. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела кровля строения. В результате пожара повреждена крыша на общей площади 50 кв.м. Причиной, предположительно, послужил перекал трубы дымохода. Жильцы - 3 человека - размещены у родственников.
Сотрудники республиканского ГО и ЧС отмечают, что нарушение правил устройства и эксплуатации печей – одна из самых распространённых причин пожаров.
- Установку печи доверяйте только сертифицированным специалистам, материалы для печи должны быть заводского производства. У вашей отопительной печи от трубы до конструкции потолочных перекрытий, выполненных из горючих материалов, расстояние должно составлять не менее 35 см. Если нет возможности увеличить разделку печной трубы, то проведите её изоляцию, соорудив для трубы металлический кожух с наполнением из несгораемых материалов (например, минеральной ваты). Регулярно проверяйте целостность отопительной печи, не храните рядом легкосгораемые материалы и, конечно, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, - рекомендуют специалисты агентства.
За сутки в Бурятии произошло 8 пожаров
Происшествия, Фото:
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