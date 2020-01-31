В Бурятии парень вместо приёма к врачу украл телефон



На следующий день задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний посетитель.



Молодой человек, приехавший из района для оформления лечения в стационарных условиях, совершил кражу, так и не попав на приём к специалисту. В помещение он вошёл через незапертую дверь. Мобильный продал.



Известно, что задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления (начиная с 2007 года) и отбывал наказание в местах лишения свободы. В октябре 2019 года он освободился из исправительного учреждения.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





27 января в дежурную часть в Северобайкальске поступило заявление о краже от 41-летней сотрудницы медицинского учреждения. Женщина рассказала, что неизвестный, воспользовавшись её отсутствием, похитил со стола в кабинете телефон. Ущерб составил 5600 рублей.