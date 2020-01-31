Владелица шубы не заметила вора
В Улан-Удэ оперативники задержали подозреваемого в краже норковой шубы из торгового павильона на улице Бабушкина.
Установлено, что днём 8 января нетрезвый мужчина через незапертую дверь проник в киоск и украл висевшую около двери шубу продавца стоимостью более ста тысяч рублей. При этом он остался незамеченным для владелицы мехового изделия, находившейся в киоске.
- Шубу 32-летний горожанин сдал в скупку за бесценок. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
Пьяный улан-удэнец украл шубу продавца в киоске
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