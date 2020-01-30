В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования

Они не выполнили в срок предписания Роспотребнадзора



В Бурятии мировым судом оштрафованы муниципальные учреждения Кижингинского района за неисполнение в установленный срок предписаний управления Роспотребнадзора по РБ.



По результатам внеплановой проверки по контролю исполнений ранее выданных предписаний установлено, что в Хуртэйском центре образования в кабинетах не установлена мебель, соответствующая росто-возрастным особенностям детей; отдельные помещения не обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением, системой вентиляции.



В Кижингинской средней общеобразовательной школе имени Х. Намсараева в помещениях основного корпуса школы, в столярных и слесарных мастерских, в медицинском пункте, актовом зале, столовой не приведены в соответствие с санитарными нормами система вытяжной вентиляции и освещение. В отдельных кабинетах, а также в коридоре первого этажа, туалете для девочек не произведена замена стёкол в оконных фрамугах.



Постановлениями суда от 22 января 2020 года на юридических лиц наложены административные штрафы в размере 10 тысяч рублей. Постановления суда не вступили в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

