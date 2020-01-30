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В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования

В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они не выполнили в срок предписания Роспотребнадзора

В Бурятии мировым судом оштрафованы муниципальные учреждения Кижингинского района за неисполнение в установленный срок предписаний управления Роспотребнадзора по РБ.

По результатам внеплановой проверки по контролю исполнений ранее выданных предписаний установлено, что в Хуртэйском центре образования в кабинетах не установлена мебель, соответствующая росто-возрастным особенностям детей; отдельные помещения не обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением, системой вентиляции.

В Кижингинской средней общеобразовательной школе имени Х. Намсараева в помещениях основного корпуса школы, в столярных и слесарных мастерских, в медицинском пункте, актовом зале, столовой не приведены в соответствие с санитарными нормами система вытяжной вентиляции и освещение. В отдельных кабинетах, а также в коридоре первого этажа, туалете для девочек не произведена замена стёкол в оконных фрамугах.

Постановлениями суда от 22 января 2020 года на юридических лиц наложены административные штрафы в размере 10 тысяч рублей. Постановления суда не вступили в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
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