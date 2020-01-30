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В Иркутской области в доме многодетной семьи произошёл пожар

В Иркутской области в доме многодетной семьи произошёл пожар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Участковый помог предотвратить распространение огня

В посёлке Еланцы Ольхонского района произошло возгорание дома, в котором проживает многодетная семья. Вернувшись со школы, 10-летняя девочка заметила дым в детской комнате. В этот день её родители выехали в Иркутск. За помощью школьница обратилась к соседям, которые сразу же позвонили по единому номеру экстренных оперативных служб «112».

На место происшествия прибыл старший участковый уполномоченный Андрей Куриленко. Оценив обстановку, капитан полиции вызвал спасателей и принял все возможные меры к локализации пожара. Он вместе с подошедшим родственником вынес горящую мебель из помещения и предотвратил дальнейшее распространение огня. Никто не пострадал.

- Благодаря своевременным и профессиональным действиям участкового уполномоченного полиции удалось избежать тяжких последствий и спасти имущество граждан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
пожар
 
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