В Иркутской области в доме многодетной семьи произошёл пожар

Участковый помог предотвратить распространение огня



В посёлке Еланцы Ольхонского района произошло возгорание дома, в котором проживает многодетная семья. Вернувшись со школы, 10-летняя девочка заметила дым в детской комнате. В этот день её родители выехали в Иркутск. За помощью школьница обратилась к соседям, которые сразу же позвонили по единому номеру экстренных оперативных служб «112».



На место происшествия прибыл старший участковый уполномоченный Андрей Куриленко. Оценив обстановку, капитан полиции вызвал спасателей и принял все возможные меры к локализации пожара. Он вместе с подошедшим родственником вынес горящую мебель из помещения и предотвратил дальнейшее распространение огня. Никто не пострадал.



- Благодаря своевременным и профессиональным действиям участкового уполномоченного полиции удалось избежать тяжких последствий и спасти имущество граждан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

