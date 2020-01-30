В Улан-Удэ на небезопасном катке ребёнок сломал ногу

Происшествия, Фото: Аноном 03

Сейчас мальчик находится в больнице



В паблике «Аноним 03» женщина рассказала, как её ребёнок сломал ногу на катке в парке имени Орешкова в Улан-Удэ. Горожанка подробно описала сам каток и события того дня.



В середине катка установлена ёлка, она не огорожена, на фотографиях видно, что вокруг новогоднего дерева снег, который счищают со всего катка. Этот снег и стал причиной инцидента с ребёнком.



По словам улан-удэнки, 19 января её 9-летний ребёнок катался на катке вместе с папой.



- Проезжая на коньках мимо ёлки правая, нога провалилась в этот снег, левой ногой ребёнок поскользнулся и упал на спину. При этом получился сложный винтовой перелом правой голени. Что мы пережили - одному богу известно! – эмоционально рассказала горожанка.



По её словам, ребёнок перенёс операцию, сейчас находится в больнице. После этого нога школьника будет загипсована, ребёнок будет находиться на домашнем обучении.



- Помогите, пожалуйста. К кому обращаться? Ведь этот каток на самом деле небезопасен! Несмотря на то, что с ним рядом был папа - не смогли уберечь ребёнка, - заключает подписчица паблика.



За три часа запись просмотрели более девяти тысяч подписчиков.

