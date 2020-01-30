В Иркутске каждый третий пострадавший в ДТП не был пристёгнут

С начала 2020 года в Иркутске в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 87 водителей и пассажиров



8 из них несовершеннолетние.



- В каждом третьем случае человек, находившийся в качестве водителя или пассажира, не был пристегнут штатным ремнем безопасности. Однако во избежании привлечения к административной ответственности данный факт нарушения скрывается от прибывших на место ДТП инспекторов, хотя характер полученных повреждений говорит об обратном, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.



С 29 по 31 января на территории Иркутска и района проводятся массовые проверки водителей по использованию при поездках ремней безопасности и детских удерживающих устройств.



