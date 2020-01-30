В Улан-Удэ момент кражи на остановке засняли на видео



Сотрудники полиции отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город», расположенной рядом с остановкой. Камера запечатлела момент кражи гаджета молодым человеком, что в дальнейшем способствовало установлению его личности и задержанию.









Злоумышленником оказался 34-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он признался, что украл мобильный из кармана куртки девушки, когда та садилась в автобус.





В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за карманную кражу в Октябрьском районе. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.







27 января в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление о карманной краже от 19-летней жительницы Тункинского района, приехавшей город на обучение. Девушка сообщила, что кража произошла на автобусной остановке «Элеватор». Ущерб составил около 16 тысяч рублей.