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В Чите пьяный мужчина напал на женщин с ножом

В Чите пьяный мужчина напал на женщин с ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Конфликт произошёл во время застолья 

29 января около двух часов ночи в отдел полиции в Чите поступило телефонное сообщение от 47-летней жительницы посёлка Антипиха о том, что малознакомый мужчина нанёс ей ножевое ранение и похитил ювелирные изделия.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и вымогательство житель Акшинского района.

Выяснилось, что 33-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своим приятелем, к которому приехал в гости, и его знакомыми. На почве возникшего конфликта подозреваемый схватил нож, нанёс им удар в колено заявительнице и открыто похитил цепочку из белого металла. 

После этого, демонстрируя нож, мужчина потребовал кольцо у другой гостьи. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, испуганная женщина отдала своё имущество.

Потерпевшим удалось покинуть квартиру и сообщить о случившемся в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю. 
 
На период расследования подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ювелирные изделия изъяты и возвращены потерпевшим.

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