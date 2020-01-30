В Чите пьяный мужчина напал на женщин с ножом



29 января около двух часов ночи в отдел полиции в Чите поступило телефонное сообщение от 47-летней жительницы посёлка Антипиха о том, что малознакомый мужчина нанёс ей ножевое ранение и похитил ювелирные изделия.



Прибыв на место происшествия, сотрудники ППС задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и вымогательство житель Акшинского района.



Выяснилось, что 33-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своим приятелем, к которому приехал в гости, и его знакомыми. На почве возникшего конфликта подозреваемый схватил нож, нанёс им удар в колено заявительнице и открыто похитил цепочку из белого металла.



После этого, демонстрируя нож, мужчина потребовал кольцо у другой гостьи. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, испуганная женщина отдала своё имущество.



Потерпевшим удалось покинуть квартиру и сообщить о случившемся в полицию.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



На период расследования подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Ювелирные изделия изъяты и возвращены потерпевшим.



