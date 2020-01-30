В Улан-Удэ мужчина избил знакомую на АЗС

Женщину госпитализировали в медучреждение
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии во время патрулирования получили сообщение о срабатывании кнопки экстренного вызова с АЗС по улице Жердева. Прибыв по сигналу тревоги, росгвардейцы увидели женщину со следами побоев – её лицо и голова были в крови, она сообщила, что её избили.
Уточнив обстоятельства произошедшего, сотрудники Росгвардии успокоили женщину и вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Затем экипаж вневедомственной охраны выехал по указанному женщиной адресу и задержал нападавшего – 33-летнего жителя одного из районов республики, который в ходе совместного распития алкоголя и возникшего конфликта нанёс побои потерпевшей. Прибывшие врачи оказали женщине помощь и госпитализировали в медучреждение.
- Задержанный, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются степень тяжести нанесённых побоев и другие обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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