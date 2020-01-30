Со льда Байкала эвакуировали двух пьяных мужчин

Они решили отправиться посреди ночи на внедорожнике в Листвянку по льду



В Иркутской области путь на автомобиле по льду озера Байкал от посёлка Большие Коты до Листвянки едва не закончился трагедией для двоих мужчин. Отдыхавшие решили отправиться посреди ночи на внедорожнике в Листвянку прямо по льду. Однако посреди пути автомобиль попал колёсами в трещину.



Водителю и пассажиру удалось выбраться из машины и позвонить в службу спасения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение от попавших в беду поступил во втором часу ночи. Навстречу к ним на судне на воздушной подушке немедленно выдвинулась группа спасателей. Встретив по пути мужчин, которые, находясь в нетрезвом состоянии, пешком шли по направлению к Листвянке, спасатели забрали их на борт и эвакуировали в населённый пункт.



- В отношении водителя внедорожника, допустившего выезд на лёд, направлены документы в администрацию муниципального образования для составления протокола об административном правонарушении. Населённые пункты не связывает ледовая дорога. На акватории озера Байкал в этих местах очень много опасных мест: трещин и торосов. Выезд на лёд запрещён. Также перед собственником автомобиля стоит задача по его безопасной эвакуации со льда на берег, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Сергей Зуев.

