Со льда Байкала эвакуировали двух пьяных мужчин

Они решили отправиться посреди ночи на внедорожнике в Листвянку по льду
В Иркутской области путь на автомобиле по льду озера Байкал от посёлка Большие Коты до Листвянки едва не закончился трагедией для двоих мужчин. Отдыхавшие решили отправиться посреди ночи на внедорожнике в Листвянку прямо по льду. Однако посреди пути автомобиль попал колёсами в трещину.
Водителю и пассажиру удалось выбраться из машины и позвонить в службу спасения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение от попавших в беду поступил во втором часу ночи. Навстречу к ним на судне на воздушной подушке немедленно выдвинулась группа спасателей. Встретив по пути мужчин, которые, находясь в нетрезвом состоянии, пешком шли по направлению к Листвянке, спасатели забрали их на борт и эвакуировали в населённый пункт.
- В отношении водителя внедорожника, допустившего выезд на лёд, направлены документы в администрацию муниципального образования для составления протокола об административном правонарушении. Населённые пункты не связывает ледовая дорога. На акватории озера Байкал в этих местах очень много опасных мест: трещин и торосов. Выезд на лёд запрещён. Также перед собственником автомобиля стоит задача по его безопасной эвакуации со льда на берег, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Сергей Зуев.
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