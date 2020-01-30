Собаки напали на 8-летнюю девочку по дороге в школу
В Иркутске в следственные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что 21 января на её 8-летнюю дочь, шедшую в школу, напали бродячие собаки. По данному факту проводится доследственная проверка по статье «Халатность» (293 УК РФ).
В ходе проверки следователи опросили мать девочки, истребовали документацию по организации отлова собак, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц администрации Ленинского района Иркутска, ответственных за организацию работы по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января в 111 квартале Улан-Удэ стая собак напала на 9-летнего мальчика. Ребёнка сильно покусали, у него многочисленные раны головы, рук и ног.
В Иркутске бродячие собаки напали на школьницу
Происшествия, Фото:
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