 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Января

29 Января

Популярное

В Иркутске бродячие собаки напали на школьницу

В Иркутске бродячие собаки напали на школьницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Собаки напали на 8-летнюю девочку по дороге в школу

В Иркутске в следственные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что 21 января на её 8-летнюю дочь, шедшую в школу, напали бродячие собаки. По данному факту проводится доследственная проверка по статье «Халатность» (293 УК РФ).

В ходе проверки следователи опросили мать девочки, истребовали документацию по организации отлова собак, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц администрации Ленинского района Иркутска, ответственных за организацию работы по отлову безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января в 111 квартале Улан-Удэ стая собак напала на 9-летнего мальчика. Ребёнка сильно покусали, у него многочисленные раны головы, рук и ног. 
бродячие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске бродячие собаки напали на школьницу
В Иркутске бродячие собаки напали на школьницу
Происшествия, 30.01.2020
Собаки напали на 8-летнюю девочку по дороге в школу
В Улан-Удэ из окна пятого этажа выпал 5-летний ребёнок
В Улан-Удэ из окна пятого этажа выпал 5-летний ребёнок
Происшествия, 30.01.2020
Травм и повреждений, угрожающих жизни, у него не выявлено
В Бурятии назвали основные причины детских суицидов
В Бурятии назвали основные причины детских суицидов
Происшествия, 29.01.2020
В 2019 году в республике погибли в результате самоубийства 15 детей
Братчанку осудили за нападение с ножницами на полицейского
Братчанку осудили за нападение с ножницами на полицейского
Происшествия, 29.01.2020
Полицейские приехали на вызов о попытке суицида
В Иркутской области произошло нападение на продуктовый магазин
В Иркутской области произошло нападение на продуктовый магазин
Происшествия, 29.01.2020
В торговом зале покупатель с оружием требовал деньги
В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство
В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство
Происшествия, 29.01.2020
В Иркутской области впервые вынесли беспрецедентный приговор за убийство на дороге
Иркутянка прописала у себя 49 иностранцев
Иркутянка прописала у себя 49 иностранцев
Происшествия, 29.01.2020
Теперь женщина предстанет перед судом
В Монголии произошло землетрясение
В Монголии произошло землетрясение
Происшествия, 29.01.2020
Его магнитуда составила 3,9
В Бурятии в стенах двух многоквартирных домов появились трещины
В Бурятии в стенах двух многоквартирных домов появились трещины
Происшествия, 29.01.2020
Местные жители просят о капремонте или переселении
Улан-удэнец дважды ударил ножом зятя
Улан-удэнец дважды ударил ножом зятя
Происшествия, 29.01.2020
Мужчина не смог вытерпеть грубого отношения к своей дочери

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^