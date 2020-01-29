В Агинском округе зарегистрировано 3 ДТП с коровами и лошадьми

Все животные погибли



В Агинском Бурятском округе за текущий период 2020 года зарегистрировано 3 случая наезда автотранспорта на животных, при которых пострадали 2 человека. При этом погибли все животные.



Так, 20 января в 19:55 в Могойтуйском районе на 117 км автодороги «Чита-Забайкальск» 34-летний водитель автомашины Тойота Королла допустила наезд на лошадь, которая выбежала на проезжую часть. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир.



11 января в 18:30 в Агинском районе на 162 км автодороги «Чита-Забайкальск» 46-летний водитель, управляя автомашиной Тойота Камри, совершила наезд на корову. В ДТП пострадал водитель.



26 января в 21:45 в Агинском районе на 147 км автодороги «Чита-Забайкальск» 32-летний водитель, управляя автомашиной марки Тойота Спринтер, совершила наезд на двух лошадей. В салоне автомашины находились двое несовершеннолетних детей. В результате ДТП также пострадал водитель.



Только за прошедшие 12 месяцев 2019 года на территории Агинского округа зарегистрировано 30 случаев наезда автотранспорта на животных, при которых пострадали 6 человек и погибли практически все животные.



Госавтоинспекция обращается ко всем владельцам хозяйств, чабанам, особенно к пастухам. Будьте предусмотрительными и не нарушайте установленный правилами дорожного движения порядок перегона скота, следите за своей «живой» собственностью и не создавайте аварийную ситуацию на дороге.



Водителям также необходимо быть более внимательными при подъезде к пасущемуся стаду животных или к предполагаемому месту возможного выхода животных на проезжую часть, обозначаемому дорожным знаком «Перегон скота», и вести автомобиль с такой скоростью, которая позволила бы при возникновении опасности предотвратить ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Агинский».

