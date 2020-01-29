В Иркутской области ликвидирован пожар в здании типографии

О возгорании в здании типографии сообщил в пожарную охрану города Зимы сторож в 12-м часу дня. На улице Карла Маркса горело одноэтажное деревянное здание. К месту пожара было направлено 4 пожарных расчёта. В течение 45 минут продолжалась работа по тушению.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС России.





Специалистам уже удалось установить, что возгорание случилось в результате воспламенения бытового газа. По предварительной информации, причиной стала неисправность газового оборудования. Сам газовый баллон при этом остался цел – его вынесли пожарные при разведке. Никто из людей не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.