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В Иркутской области ликвидирован пожар в здании типографии

В Иркутской области ликвидирован пожар в здании типографии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В помещении загорелся бытовой газ

О возгорании в здании типографии сообщил в пожарную охрану города Зимы сторож в 12-м часу дня. На улице Карла Маркса горело одноэтажное деревянное здание. К месту пожара было направлено 4 пожарных расчёта. В течение 45 минут продолжалась работа по тушению.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС России.

Специалистам уже удалось установить, что возгорание случилось в результате воспламенения бытового газа. По предварительной информации, причиной стала неисправность газового оборудования. Сам газовый баллон при этом остался цел – его вынесли пожарные при разведке. Никто из людей не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Иркутская область пожар
 
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