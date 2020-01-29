В Иркутской области произошло нападение на продуктовый магазин



Как выяснилось, мужчина сначала попросил у женщины-продавца продукты в долг, а после отказа стал угрожать оружием, которое, по его словам, нашёл в лесу.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.





Инцидент произошёл днём 18 января в продуктовой лавке в посёлке Мамакан Иркутской области. В полицию поступило сообщение о том, что в торговом зале покупатель с оружием требовал деньги.Незамедлительно на место происшествия выдвинулся наряд ППС. Вооружённого налётчика прибывшие полицейские обнаружили на улице возле торговой точки и доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.