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В Иркутской области произошло нападение на продуктовый магазин

В Иркутской области произошло нападение на продуктовый магазин
Происшествия, 
В торговом зале покупатель с оружием требовал деньги

Инцидент произошёл днём 18 января в продуктовой лавке в посёлке Мамакан Иркутской области. В полицию поступило сообщение о том, что в торговом зале покупатель с оружием требовал деньги.

Незамедлительно на место происшествия выдвинулся наряд ППС. Вооружённого налётчика прибывшие полицейские обнаружили на улице возле торговой точки и доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

Как выяснилось, мужчина сначала попросил у женщины-продавца продукты в долг, а после отказа стал угрожать оружием, которое, по его словам, нашёл в лесу. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

нападение
 
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