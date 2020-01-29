Иркутянка прописала у себя 49 иностранцев

Теперь женщина предстанет перед судом



31-летняя жительница Кировского района Иркутска обвиняется по статье 322.3 Уголовного кодекса «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.



С мая по декабрь женщина фиктивно поставила на учёт в своём жилом помещении 49 иностранцев.



Также в мае 2019 года она подписала уведомления о прибытии двух иностранных граждан по месту пребывания. Данные документы она предоставила в многофункциональный центр, тем самым уведомив управление отдела по вопросам миграции МВД о прибытии этих иностранцев. Сами они у неё не проживали.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

