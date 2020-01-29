От удара «скорая» упала на бок
Появилось видео момента ДТП со «скорой» в Улан-Удэ. Короткий ролик опубликован на странице аварийного комиссара в Instagram Батыра Артыкова.
- Хотелось бы дать премию Дарвина водителю «Марка», - прокомментировал видео Батыр.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью
в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Трубачеева и Сахьянова произошло ДТП. Пьяный 24-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2» врезался в машину скорой медицинской помощи.
На кадрах видно, что скорая помощь подъезжает к перекрёстку, как в этот момент сзади в машину врезается иномарка. От удара «скорая» падает на бок.
В результате аварии пострадали два медработника - медбрат и фельдшер. В УГИБДД по Бурятии сообщали, что после осмотра медики были отпущены домой. В момент происшествия в автомобиле скорой помощи пациентов не было.
От удара «скорая» упала на бок
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