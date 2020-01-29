Улан-удэнец дважды ударил ножом зятя

Мужчина не смог вытерпеть грубого отношения к своей дочери



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии апелляционная жалоба адвоката в интересах осуждённого на приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ оставлена без удовлетворения.



Инцидент произошёл на почве личных неприязненных отношений. Улан-удэнец поссорился со своей женой, во время перепалки ударил её по лицу и вытащил в подъезд. После чего отец женщины схватил кухонный нож, выбежал в подъезд и нанёс два удара ножом в живот своему зятю.



Мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



В суде мужчина свою вину признал частично. Он сказал, что дважды ударил ножом в живот своего зятя, находясь в состоянии аффекта.



Эти же доводы защитник осуждённого привёл в апелляционной жалобе. Также адвокат просил назначить мужчине наказание условно.



- Вопреки данным доводам, суд первой инстанции на основании имеющихся доказательств объективно установил, что мужчина в момент совершения преступления в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) не находился. Несмотря на совокупность смягчающих обстоятельств, суд апелляционной инстанции посчитал назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному, - сообщает пресс-служба Верховного суда республики.



Кроме того, суд первой инстанции обоснованно зачёл осуждённому время содержания под стражей в срок лишения свободы - из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

