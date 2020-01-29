Мужчина не смог вытерпеть грубого отношения к своей дочери
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии апелляционная жалоба адвоката в интересах осуждённого на приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ оставлена без удовлетворения.
Инцидент произошёл на почве личных неприязненных отношений. Улан-удэнец поссорился со своей женой, во время перепалки ударил её по лицу и вытащил в подъезд. После чего отец женщины схватил кухонный нож, выбежал в подъезд и нанёс два удара ножом в живот своему зятю.
Мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В суде мужчина свою вину признал частично. Он сказал, что дважды ударил ножом в живот своего зятя, находясь в состоянии аффекта.
Эти же доводы защитник осуждённого привёл в апелляционной жалобе. Также адвокат просил назначить мужчине наказание условно.
- Вопреки данным доводам, суд первой инстанции на основании имеющихся доказательств объективно установил, что мужчина в момент совершения преступления в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) не находился. Несмотря на совокупность смягчающих обстоятельств, суд апелляционной инстанции посчитал назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному, - сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Кроме того, суд первой инстанции обоснованно зачёл осуждённому время содержания под стражей в срок лишения свободы - из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Улан-удэнец дважды ударил ножом зятя
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина не смог вытерпеть грубого отношения к своей дочери
Пострадавший в результате ДТП мужчина не помнит марку машины
62-летний пешеход скончался на месте
Пострадали двое медицинских работников
Вагоны сложились как карточный домик
Движение ведётся по одному пути
Произошло 50 пожаров
В результате ЧП пострадавших нет
Загорелся восьмиквартирный дом 1937 года постройки
В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!»
Причиной стал туман
Экспертизу будут проводить специалисты Института имени Сербского
В запутанном деле об убийстве двух девушек в Селенгинске появились новые подробности
Подозреваемые задержаны
Нападение произошло возле сквера Победы в Закаменске