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Улан-удэнец дважды ударил ножом зятя

Улан-удэнец дважды ударил ножом зятя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не смог вытерпеть грубого отношения к своей дочери

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии апелляционная жалоба адвоката в интересах осуждённого на приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ оставлена без удовлетворения.

Инцидент произошёл на почве личных неприязненных отношений. Улан-удэнец поссорился со своей женой, во время перепалки ударил её по лицу и вытащил в подъезд. После чего отец женщины схватил кухонный нож, выбежал в подъезд и нанёс два удара ножом в живот своему зятю.

Мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В суде мужчина свою вину признал частично. Он сказал, что дважды ударил ножом в живот своего зятя, находясь в состоянии аффекта.

Эти же доводы защитник осуждённого привёл в апелляционной жалобе. Также адвокат просил назначить мужчине наказание условно.

- Вопреки данным доводам, суд первой инстанции на основании имеющихся доказательств объективно установил, что мужчина в момент совершения преступления в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) не находился. Несмотря на совокупность смягчающих обстоятельств, суд апелляционной инстанции посчитал назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному, - сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно зачёл осуждённому время содержания под стражей в срок лишения свободы - из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
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