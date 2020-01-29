Пострадавший в результате ДТП мужчина не помнит марку машины
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Селенгинском районе Бурятии.
По предварительным данным, в медицинское учреждение обратился 41-летний мужчина, который пояснил, что получил травмы в результате опрокидывания транспортного средства около села Ташир. Марку автомобиля пострадавший не запомнил.
- В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне под колёсами «Тойоты» погиб 62-летний мужчина. Пешехода сбили на «зебре».
В Бурятии ищут водителя опрокинувшегося автомобиля
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пострадавший в результате ДТП мужчина не помнит марку машины
62-летний пешеход скончался на месте
Пострадали двое медицинских работников
Вагоны сложились как карточный домик
Движение ведётся по одному пути
Произошло 50 пожаров
В результате ЧП пострадавших нет
Загорелся восьмиквартирный дом 1937 года постройки
В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!»
Причиной стал туман
Экспертизу будут проводить специалисты Института имени Сербского
В запутанном деле об убийстве двух девушек в Селенгинске появились новые подробности
Подозреваемые задержаны
Нападение произошло возле сквера Победы в Закаменске
В Улан-Удэ активно штрафуют владельцев собак