 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

В Бурятии ищут водителя опрокинувшегося автомобиля

В Бурятии ищут водителя опрокинувшегося автомобиля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Пострадавший в результате ДТП мужчина не помнит марку машины

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Селенгинском районе Бурятии.

По предварительным данным, в медицинское учреждение обратился 41-летний мужчина, который пояснил, что получил травмы в результате опрокидывания транспортного средства около села Ташир. Марку автомобиля пострадавший не запомнил.

- В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне под колёсами «Тойоты» погиб 62-летний мужчина. Пешехода сбили на «зебре».


ДТП ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ищут водителя опрокинувшегося автомобиля
В Бурятии ищут водителя опрокинувшегося автомобиля
Происшествия, 29.01.2020
Пострадавший в результате ДТП мужчина не помнит марку машины
В Бурятии на «зебре» насмерть сбили мужчину
В Бурятии на «зебре» насмерть сбили мужчину
Происшествия, 29.01.2020
62-летний пешеход скончался на месте
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в «скорую»
В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в «скорую»
Происшествия, 29.01.2020
Пострадали двое медицинских работников
В Забайкалье пожарные из горящего дома эвакуировали 18 человек
В Забайкалье пожарные из горящего дома эвакуировали 18 человек
Происшествия, 28.01.2020
Загорелся восьмиквартирный дом 1937 года постройки
ДТП с участием детей в Улан-Удэ чаще всего происходят днём
ДТП с участием детей в Улан-Удэ чаще всего происходят днём
Происшествия, 28.01.2020
В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!»
Шамсутдинова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу
Шамсутдинова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу
Происшествия, 28.01.2020
Экспертизу будут проводить специалисты Института имени Сербского
В Бурятии в деле об убийстве девушек сотрудниками МВД нашли новую потерпевшую
В Бурятии в деле об убийстве девушек сотрудниками МВД нашли новую потерпевшую
Происшествия, 28.01.2020
В запутанном деле об убийстве двух девушек в Селенгинске появились новые подробности
Житель Бурятии напал на подростка и пытался отобрать у него деньги
Житель Бурятии напал на подростка и пытался отобрать у него деньги
Происшествия, 28.01.2020
Нападение произошло возле сквера Победы в Закаменске

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^