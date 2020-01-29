В Бурятии на «зебре» насмерть сбили мужчину

62-летний пешеход скончался на месте
Накануне, 28 января, в семь часов вечера в Кабанском районе Бурятии 36-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 62-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ДТП произошло на федеральной автодороге Р-258 «Байкал», в 2 км от посёлка Селенгинск в сторону Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в Улан-Удэ произошло ДТП со «скорой».
Пьяный водитель врезался в автомобиль медиков. В результате аварии пострадали медбрат и фельдшер.
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62-летний пешеход скончался на месте
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