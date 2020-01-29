В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в «скорую»

- В результате ДТП фельдшер и медбрат получили ушибы, после осмотра отпущены домой. Результат освидетельствования виновника ДТП составил 0,60 миллиграмм на литр. В отношении нарушителя составлен административный материал, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.







На момент аварии в машине скорой помощи пациентов не было.

Очевидцы запечатлели аварию и выложили в Сеть. На фотографиях видно, что от удара «скорая» упала на бок. Иномарка получила серьёзные повреждения передней части.























Сегодня в половине второго ночи на перекрёстке улиц Трубачеева и Сахьянова в Улан-Удэ произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2» в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с автомашиной «Газель» - катерой скорой медицинской помощи.