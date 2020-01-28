В Иркутской области после схода товарняка пассажиров привезли автобусом

Движение ведётся по одному пути
ВСЖД рассказала о движении пассажирских поездов после схода с рельсов 30 вагонов с углём.
Открыто движение по одному пути станции Мегет. Пассажирские поезда следуют по расписанию.
Пассажиры задержанного пригородного поезда №7106, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций доставлены до мест назначения автобусом.
Пригородные поезда №№6103, 6313 отправлены до станций назначения.
Напомним, сегодня, 28 января, в 13:22 в границах станции Мегет сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углём. Пострадавших нет.
На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима. Начата доследственная проверка.
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