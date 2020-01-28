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В Забайкалье пожарные из горящего дома эвакуировали 18 человек

В Забайкалье пожарные из горящего дома эвакуировали 18 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Загорелся восьмиквартирный дом 1937 года постройки

Сегодня в селе Дунаево Забайкальского края произошёл пожар жилого восьмиквартирного дома. Огнеборцами эвакуировано 18 человек. Из-за позднего обнаружения и сообщения дом получил значительные повреждения от огня.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 1:55. На момент прибытия огнеборцев огнём были охвачены две квартиры. Пожар распространялся на чердак.

Поскольку дом был построен в1937 году из древесины, распространение огня происходило с большой скоростью. Развитию пожара также способствовало позднее обнаружение возгорания, и как следствие – позднее сообщение в пожарную охрану.

- Для ликвидации возгорания привлекались огнеборцы пожарной части посёлка Кокуй и 23-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. До их прибытия огонь сдерживали добровольные пожарные дружины села Дунаево, села Усть-Наринзор и добровольная пожарная команда села Верхняя Куэнга, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Всего в тушении пожара были задействованы три автоцистерны, два автоводовоза, два приспособленных для тушения пожаров автомобиля и 28 человек. На пожаре работало звено газодымозащитной службы, огнеборцы эвакуировали из здания 18 человек, 1 человек эвакуировался самостоятельно. Водоснабжение было организовано от водокачки, расположенной на расстоянии полутора километров от места происшествия.

В результате пожара пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания явилось нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Для установления точной причины, на месте происшествия продолжает работать дознаватель государственного пожарного надзора.


пожар Забайкальский край
 
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