В Забайкалье пожарные из горящего дома эвакуировали 18 человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Загорелся восьмиквартирный дом 1937 года постройки



Сегодня в селе Дунаево Забайкальского края произошёл пожар жилого восьмиквартирного дома. Огнеборцами эвакуировано 18 человек. Из-за позднего обнаружения и сообщения дом получил значительные повреждения от огня.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 1:55. На момент прибытия огнеборцев огнём были охвачены две квартиры. Пожар распространялся на чердак.



Поскольку дом был построен в1937 году из древесины, распространение огня происходило с большой скоростью. Развитию пожара также способствовало позднее обнаружение возгорания, и как следствие – позднее сообщение в пожарную охрану.



- Для ликвидации возгорания привлекались огнеборцы пожарной части посёлка Кокуй и 23-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. До их прибытия огонь сдерживали добровольные пожарные дружины села Дунаево, села Усть-Наринзор и добровольная пожарная команда села Верхняя Куэнга, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Всего в тушении пожара были задействованы три автоцистерны, два автоводовоза, два приспособленных для тушения пожаров автомобиля и 28 человек. На пожаре работало звено газодымозащитной службы, огнеборцы эвакуировали из здания 18 человек, 1 человек эвакуировался самостоятельно. Водоснабжение было организовано от водокачки, расположенной на расстоянии полутора километров от места происшествия.



В результате пожара пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания явилось нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Для установления точной причины, на месте происшествия продолжает работать дознаватель государственного пожарного надзора.





