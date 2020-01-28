Экспертизу будут проводить специалисты Института имени Сербского
Срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, прибыл в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского. Об этом ТАСС сообщил его отец Салим Шамсутдинов.
Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, ещё двое находятся в тяжелом состоянии. В минобороны заявили, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 17 декабря стало известно, что также возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части. Шамсутдинов и еще несколько солдат проходят по нему потерпевшими.
В январе Рамиль Шамсутдинов принёс соболезнования семьям погибшим и объяснил свои действия в открытом письме.
Шамсутдинова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу
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