 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Января

27 Января

Популярное

Шамсутдинова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу

Шамсутдинова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу
Происшествия, 
Экспертизу будут проводить специалисты Института имени Сербского

Срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкалье, прибыл в Москву для прохождения психиатрической экспертизы в Институте имени Сербского. Об этом ТАСС сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, ещё двое находятся в тяжелом состоянии. В минобороны заявили, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 17 декабря стало известно, что также возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части. Шамсутдинов и еще несколько солдат проходят по нему потерпевшими.

В январе Рамиль Шамсутдинов принёс соболезнования семьям погибшим и объяснил свои действия в открытом письме.  
психиатрическая экспертиза убийство военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Шамсутдинова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу
Шамсутдинова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу
Происшествия, 28.01.2020
Экспертизу будут проводить специалисты Института имени Сербского
Житель Бурятии напал на подростка и пытался отобрать у него деньги
Житель Бурятии напал на подростка и пытался отобрать у него деньги
Происшествия, 28.01.2020
Нападение произошло возле сквера Победы в Закаменске
В Бурятии в деле об убийстве девушек сотрудниками МВД нашли новую потерпевшую
В Бурятии в деле об убийстве девушек сотрудниками МВД нашли новую потерпевшую
Происшествия, 28.01.2020
В запутанном деле об убийстве двух девушек в Селенгинске появились новые подробности
ДТП на Селенгинском мосту в Улан-Удэ устроил пьяный водитель
ДТП на Селенгинском мосту в Улан-Удэ устроил пьяный водитель
Происшествия, 28.01.2020
Появились подробности вчерашней аварии на Селенгинском мосту
В Иркутской области из горящего дома были спасены два человека
В Иркутской области из горящего дома были спасены два человека
Происшествия, 27.01.2020
Кроме этого, самостоятельно смогли выйти из дома трое детей
В Улан-Удэ молодая семья с 2 детьми нуждается в помощи после пожара
В Улан-Удэ молодая семья с 2 детьми нуждается в помощи после пожара
Происшествия, 27.01.2020
Огонь полностью уничтожил крышу, мансарду и две стены частного дома в Поселье
Бродячие собаки искусали улан-удэнца
Бродячие собаки искусали улан-удэнца
Происшествия, 27.01.2020
Стая бродячих собак на Цивилёва бросаются на прохожих  

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^