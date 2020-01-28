Подозреваемые задержаны
В посёлке Белореченский Усольского района Иркутской области произошло тройное убийство. Убиты двое мужчин, 53 и 62 лет, а также 46-летняя женщина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, всё произошло в ночь с 22 на 23 января, когда четверо мужчин и женщина распивали спиртные напитки в квартире. Между ними произошла ссора. Двое собутыльников нанесли женщине и двум мужчинам множественные удары колюще-режущими предметами. После убийства мужчины покинули квартиру.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых, местных жителей 33 и 48 лет. Они ранее неоднократно судимы за совершение преступлений имущественного характера и преступлений против личности.
Подозреваемые дали подробные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
В Иркутской области произошло тройное убийство
Происшествия, Фото:
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