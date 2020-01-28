Нападение произошло возле сквера Победы в Закаменске
В городе Закаменске в полицию поступило сообщение о том, что у подростка похитили шапку.
На место происшествия выехали росгвардейцы и установили, что подозреваемый, находясь возле сквера Победы, напал на подростка, побил и пытался отобрать деньги и сотовый телефон, который в ходе потасовки был сломан.
После того как в конфликт вмешались прохожие и позвонили в полицию, нападавший скрылся. Правоохранители заметили подозреваемого, который забежал в подъезд жилого многоквартирного дома.
Задержанный, 18-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. В отношении ранее судимого молодого человека возбуждено уголовное дело за попытку грабежа, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии напал на подростка и пытался отобрать у него деньги
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