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В Улан-Удэ из-за пьяного водителя пострадал мужчина

В Улан-Удэ из-за пьяного водителя пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Появились подробности вчерашней аварии на Селенгинском мосту

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на Селенгинском мосту Улан-Удэ произошло ДТП. Сегодня в УГИБДД по Бурятии сообщили некоторые подробности аварии.

44-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя в состоянии алкогольного опьянения по Селенгинскому мосту, на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Хонда ЦРВ», за рулём которой находился 41-летний мужчина. В результате ДТП водителя «Тойоты» с травмами госпитализировали в БСМП.

В Центре медицины катастроф пояснили, что водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии, он получил множественные травмы грудной клетки и ног.

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Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
ДТП
 
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