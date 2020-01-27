В Улан-Удэ две машины смяло в ДТП на Селенгинском мосту

























Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу вечером на мосту через Уду

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу вечером на мосту через Уду произошло тройное ДТП, парализовавшее движение

В понедельник, 27 января, в восьмом часу вечера на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло серьёзное ДТП. По предварительной информации, водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Хонду CR-V».От столкновения сработали подушки безопасности. Медицинская помощь понадобилась водителю «Тойоты», к нему приехала «скорая помощь». Степень тяжести полученных травм устанавливается.Владельцам обоих автомобилей предстоит провести серьёзный ремонт. Передние части машин сильно смяло, вывернуты колёса, проезжая часть усеяна осколками.После аварии две полосы на мосту со стороны Левого берега в центр города были полностью перекрыты. Автомобилистам приходится объезжать участников ДТП по встречной полосе. На место приехали сотрудники ГИБДД.