Неизвестна даже марка машина
Утром 22 января на перекрестке улиц Тимирязева и Красноармейской в Иркутске водитель, чьи марка автомашины и государственный регистрационный знак неизвестны, сбил 15-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по линии перекрёстка.
С места аварии водитель скрылся. В настоящее время ведётся розыск находившегося за рулём автомобиля человека.
Всего за минувшие семь дней в дорожных авариях было травмировано девять детей, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
В Иркутске неизвестный сбил девушку и скрылся
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