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В Иркутске неизвестный сбил девушку и скрылся

В Иркутске неизвестный сбил девушку и скрылся
Происшествия, 
Неизвестна даже марка машина

Утром 22 января на перекрестке улиц Тимирязева и Красноармейской в Иркутске водитель, чьи марка автомашины и государственный регистрационный знак неизвестны, сбил 15-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по линии перекрёстка.

С места аварии водитель скрылся. В настоящее время ведётся розыск находившегося за рулём автомобиля человека.

Всего за минувшие семь дней в дорожных авариях было травмировано девять детей, сообщает Госавтоинспекция Иркутска. 
ДТП
 
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