В Иркутске неизвестный сбил девушку и скрылся

Неизвестна даже марка машина



Утром 22 января на перекрестке улиц Тимирязева и Красноармейской в Иркутске водитель, чьи марка автомашины и государственный регистрационный знак неизвестны, сбил 15-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по линии перекрёстка.



С места аварии водитель скрылся. В настоящее время ведётся розыск находившегося за рулём автомобиля человека.



Всего за минувшие семь дней в дорожных авариях было травмировано девять детей, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

