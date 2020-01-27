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В Иркутской области из горящего дома были спасены два человека

В Иркутской области из горящего дома были спасены два человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кроме этого, самостоятельно смогли выйти из дома трое детей 

Накануне вечером в Тулуне произошёл пожар в частном жилом доме. В половине 10-го часа в пожарно-спасательную службу позвонили соседи. 

К месту были направлены пожарные расчёты. До их прибытия из горящего дома спаслись трое несовершеннолетних – мальчики 16, 7 и 5 лет. С различными травмами дети были госпитализированы в Тулунскую городскую больницу. 

Соседи, встретив пожарных, сообщили о том, что внутри могут находиться хозяева.

- Пожар развивался внутри. Прибыв к месту происшествия, мы уже знали, что в доме находятся люди. Действовать нужно было стремительно. Включившись в звено газодымозащитной службы, пожарные зашли внутрь, где на полу в комнате обнаружили двоих взрослых. Супруги были спасены и также переданы бригаде скорой медицинской помощи, - рассказал начальник 7 пожарно-спасательного отряда майор внутренней службы Александр Филиппович. 

Спустя час пожар был ликвидирован. В настоящее время на месте работает оперативная группа дознавателей, экспертов испытательной пожарной лаборатории и психологов.

По предварительным данным, пожар случился по электротехнической причине. Точную причину и обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.

Всего за выходные дни в регионе произошло 33 пожара. Причиной 12 пожаров стало короткое замыкание. Электротехнические причины остаются самыми распространёнными среди причин пожаров в жилье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.  

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