Ребёнок, спасённый на пожаре, размещён у родственников
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 26 января, в селе Петропавловка Джидинского района в результате пожара погиб 8-летний ребёнок. Бабушке удалось спасти внучку, но второго внука из горящего дома пожилая женщина вынести не успела. Сейчас по факту пожара проводится проверка. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления надзорной и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Бурятии Виктор Чупров.
- В настоящее время по факту пожара проводится проверка, отрабатываются все версии случившегося. По предварительной версии, причиной пожара могли стать аварийный режим электрооборудования и курение, возможно, самой бабушкой, - сказал Виктор Чупров.
Сейчас пожилая женщина находится в реанимации, у неё стабильное состояние. Спасённая девочка размещена у родственников.
Всего в Бурятии с начала текущего года на пожарах погибли 15 человек, это на 8 человек больше, чем в прошлом году за аналогичный период.
- В связи с пожароопасной обстановкой на территории Бурятии проводится профилактическая работа. В разы мы увеличили данную профилактику. На сегодняшний день сотрудниками пожарно-спасательных частей Государственного пожарного надзора, администрациями муниципалитетов проведено более 20 тысяч подворовых обходов. В результате нами проинструктированы, обучены более 40 тысяч жителей. Эта работа будет продолжена и другими нашими министерствами и ведомствами. В настоящее время дополнительно согласовывается и прорабатывается детальный план профилактической работы, направленной на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и недопущение гибели и травмирования людей на пожарах, - заключил Виктор Чупров.
Жительница Бурятии, успевшая спасти внучку на пожаре, находится в реанимации
Происшествия, Фото:
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