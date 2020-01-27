Украденный ноутбук подозреваемые успели продать
В посёлке Агинское в полицию поступило сообщение от местного жителя о краже ноутбука стоимостью 15 тысяч рублей.
Установлено, что мужчина пригласил к себе домой двоих знакомых. После их ухода ноутбук пропал. Ориентировка на подозреваемых была передана всем наружным нарядам.
Сотрудникам ППС удалось задержать преступников, от них получены признательные показания. Украденный ноутбук они успели продать.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Полицейские проводят мероприятия по установлению места сбыта похищенного, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев украли у приятеля ноутбук
Происшествия, Фото:
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