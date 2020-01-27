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Несколько домов в Улан-Удэ вечером оставались без света

Несколько домов в Улан-Удэ вечером оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Неполадка случилась в Железнодорожном районе города

Накануне, 26 января в 20:00 произошло аварийное отключение электроэнергии Железнодорожном районе Улан-Удэ. Без света остались потребители частного сектора улицы Лермонтова, переулок Нахимова, потребители улиц Маяковского 1, 3, 5, Октябрьская 1,1а, Комсомольская 2, 2 «а».

В 21:17 электроэнергия появилась у всех потребителей, кроме улиц Октябрьская 1,1а, Комсомольская 2, 2а. Восстановительные работы продолжились. Заменили три предохранителя на ТП-147, произведена полная проверка трансформатора.

При повторном включении в 00:16 27 января всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило 4 часа 16 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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