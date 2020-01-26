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В Бурятии на пожаре погиб ребёнок

В Бурятии на пожаре погиб ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бабушка смогла спасти только одного из внуков

26 января в 11:05 на пульт пожарной части села Петропавловка Джидинского района поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась 74-летняя женщина с одним из внуков. За вторым ребёнком она не смогла вернуться из-за быстрого распространения огня. На момент прибытия пожарных в 11:09 квартира горела изнутри полностью.



В результате пожара квартира повреждена изнутри. В ходе тушения у окна было обнаружено тело 8-летнего ребенка. Женщина с ожогами была доставлена в местное медицинское учреждение.

- Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования. Помните! Нельзя оставлять детей без присмотра вблизи электроприборов (в том числе выключенных), топящихся печей и газового оборудования! Не допускайте их игр с огнём, спички и зажигалки должны находиться в недоступном для детей месте! – напомнили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар
 
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