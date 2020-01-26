В Бурятии на пожаре погиб ребёнок

26 января в 11:05 на пульт пожарной части села Петропавловка Джидинского района поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась 74-летняя женщина с одним из внуков. За вторым ребёнком она не смогла вернуться из-за быстрого распространения огня. На момент прибытия пожарных в 11:09 квартира горела изнутри полностью.В результате пожара квартира повреждена изнутри. В ходе тушения у окна было обнаружено тело 8-летнего ребенка. Женщина с ожогами была доставлена в местное медицинское учреждение.- Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электрооборудования. Помните! Нельзя оставлять детей без присмотра вблизи электроприборов (в том числе выключенных), топящихся печей и газового оборудования! Не допускайте их игр с огнём, спички и зажигалки должны находиться в недоступном для детей месте! – напомнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.