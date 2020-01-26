 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Января

25 Января

24 Января

Популярное

В Забайкалье вор скрывался от полиции в заброшенном здании

В Забайкалье вор скрывался от полиции в заброшенном здании
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл у пенсионера 15 тысяч

В дежурную часть в Петровск-Забайкальске обратился 83-летний местный житель и сообщил о краже из квартиры. Пенсионер днём ушел на приём к врачу, а, когда пришёл домой, обнаружил следы взлома двери и пропажу 15 тысяч рублей, которые были завёрнуты в ткань.

Позже был установлен подозреваемый - ранее судимый 42-летний местный житель. Он был задержан в одном из заброшенных домов, при нём обнаружена часть украденных денег и кусочек такой же ткани, в которой находились деньги заявителя. От подозреваемого получены признательные показания. Мужчина, зная, что хозяин дома отсутствует, решил совершить кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчина помещён в изолятор временного содержания. Часть денег возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Саянске парень отобрал у прохожего телефон
В Саянске парень отобрал у прохожего телефон
Происшествия, 26.01.2020
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности
В Бурятии на пожаре погиб ребёнок
В Бурятии на пожаре погиб ребёнок
Происшествия, 26.01.2020
Бабушка смогла спасти только одного из внуков  

«Всё колом стоит!»: Из-за тройного ДТП в Улан-Удэ образовалась пробка
«Всё колом стоит!»: Из-за тройного ДТП в Улан-Удэ образовалась пробка
Происшествия, 25.01.2020
Столкнулись «Хёндай Солярис», «Тойота Королла» и «Жигули»
В Иркутской области пожар уничтожил котельную
В Иркутской области пожар уничтожил котельную
Происшествия, 25.01.2020
Котельная обслуживала школу и детский сад
В Иркутской области мужчина в подъезде вырвал сумку у пенсионерки
В Иркутской области мужчина в подъезде вырвал сумку у пенсионерки
Происшествия, 24.01.2020
Спустя несколько часов он ограбил ещё одну женщину
В Улан-Удэ насмерть сбили пенсионерку
В Улан-Удэ насмерть сбили пенсионерку
Происшествия, 24.01.2020
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Из-за ДТП в Улан-Удэ образовался затор
Из-за ДТП в Улан-Удэ образовался затор
Происшествия, 24.01.2020
Авария произошла сегодня в утром
19 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
19 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия, 24.01.2020
В частном секторе произошла коммунальная авария
Усольчанин соврал полиции об угоне арендованного автомобиля
Усольчанин соврал полиции об угоне арендованного автомобиля
Происшествия, 23.01.2020
Он не хотел платить владельцу машины за повреждения машины, полученные в ДТП

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^