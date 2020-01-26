В Забайкалье вор скрывался от полиции в заброшенном здании

Он украл у пенсионера 15 тысяч
В дежурную часть в Петровск-Забайкальске обратился 83-летний местный житель и сообщил о краже из квартиры. Пенсионер днём ушел на приём к врачу, а, когда пришёл домой, обнаружил следы взлома двери и пропажу 15 тысяч рублей, которые были завёрнуты в ткань.
Позже был установлен подозреваемый - ранее судимый 42-летний местный житель. Он был задержан в одном из заброшенных домов, при нём обнаружена часть украденных денег и кусочек такой же ткани, в которой находились деньги заявителя. От подозреваемого получены признательные показания. Мужчина, зная, что хозяин дома отсутствует, решил совершить кражу.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчина помещён в изолятор временного содержания. Часть денег возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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