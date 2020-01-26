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В Забайкалье за сутки пресекли 12 фактов незаконного оборота наркотиков

В Забайкалье за сутки пресекли 12 фактов незаконного оборота наркотиков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждены уголовные дела

За сутки на территории Забайкалья сотрудники полиции пресекли 12 фактов незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили накануне в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В разных районах края изъяли из незаконного оборота более 300 граммов синтетического наркотика и около одного килограмма наркотика растительного происхождения.

Так, у жительницы Читы полицейские в салоне машины «Ниссан» обнаружили 377 граммов наркотика синтетического происхождения, подготовленного для дальнейшего сбыта. Также в Краснокаменском, Оловяннинском, Сретенском, Петровск-Забайкальском районах изъяли из незаконного оборота 970 граммов конопли.

У двух жителей краевого центра изъято около одного грамма каннабисного масла.

Возбуждены уголовные дела.

наркотики
 
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