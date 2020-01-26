В Саянске парень отобрал у прохожего телефон

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности
В Саянске задержан подозреваемый в грабеже, совершённом во дворе жилого дома.
Накануне в дежурную часть полиции с сообщением о хищении смартфона обратился 37-летний мужчина. Он пояснил, что поздно ночью возвращался со встречи друзей, и по дороге домой на него напал неизвестный и отнял сотовый телефон. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции.
Сыщики задержали предполагаемого грабителя. Им оказался 21-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.
В ходе обыска в его доме обнаружен и изъят мобильник. Имущество передано владельцу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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