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В Саянске парень отобрал у прохожего телефон

В Саянске парень отобрал у прохожего телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности

В Саянске задержан подозреваемый в грабеже, совершённом во дворе жилого дома.

Накануне в дежурную часть полиции с сообщением о хищении смартфона обратился 37-летний мужчина. Он пояснил, что поздно ночью возвращался со встречи друзей, и по дороге домой на него напал неизвестный и отнял сотовый телефон. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции.

Сыщики задержали предполагаемого грабителя. Им оказался 21-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.

В ходе обыска в его доме обнаружен и изъят мобильник. Имущество передано владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
грабеж
 
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