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Центр Улан-Удэ по неизвестной причине оставался без света

Центр Улан-Удэ по неизвестной причине оставался без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отключение света произошло вчера

Накануне, 24 января, в 15:20 по неустановленным причинам произошло аварийное отключение электроэнергии в центре Улан-Удэ.

Без света остались школа №1 на улице Куйбышева, 40, малоэтажные жилые дома с проспекта Победы 15, 16.

В 17:59 при повторном подключении всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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