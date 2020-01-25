Центр Улан-Удэ по неизвестной причине оставался без света

Отключение света произошло вчера



Накануне, 24 января, в 15:20 по неустановленным причинам произошло аварийное отключение электроэнергии в центре Улан-Удэ.



Без света остались школа №1 на улице Куйбышева, 40, малоэтажные жилые дома с проспекта Победы 15, 16.



В 17:59 при повторном подключении всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

