Отключение света произошло вчера
Накануне, 24 января, в 15:20 по неустановленным причинам произошло аварийное отключение электроэнергии в центре Улан-Удэ.
Без света остались школа №1 на улице Куйбышева, 40, малоэтажные жилые дома с проспекта Победы 15, 16.
В 17:59 при повторном подключении всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Центр Улан-Удэ по неизвестной причине оставался без света
Происшествия, Фото:
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