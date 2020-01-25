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В Иркутской области пожар уничтожил котельную

В Иркутской области пожар уничтожил котельную
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Котельная обслуживала школу и детский сад

В посёлке Заморский Иркутской области случился пожар в 5 часов утра. Горела котельная.

К тушению привлекались добровольные пожарные с водовозкой и мотопомпой. На момент прибытия дружины деревянное здание котельной было полностью охвачено огнём. В 6.30 утра пожар был ликвидирован. В результате котельная сгорела на площади 180 кв. метров.

В  посёлке работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить обстоятельства пожара.

Котельная отапливала школу, где обучаются 25 человек, и детсад, который посещают 9 детей. Вопрос об отоплении социально значимых объектов в посёлке решался на совещании в администрации Нижнеилимского района. Принято решение перевести школу и детский сад на электропитание. 

В посёлке работает бригада электросетевой компании, задача которой - перевести школу и детсад на электрообогрев. В аварийно-восстановительных работах задействовано 6 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Учебный процесс в школе и детском саду планируется запустить в понедельник, 27 января.
пожар Иркутская область
 
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