В Иркутской области пожар уничтожил котельную



В посёлке Заморский Иркутской области случился пожар в 5 часов утра. Горела котельная.



К тушению привлекались добровольные пожарные с водовозкой и мотопомпой. На момент прибытия дружины деревянное здание котельной было полностью охвачено огнём. В 6.30 утра пожар был ликвидирован. В результате котельная сгорела на площади 180 кв. метров.



В посёлке работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить обстоятельства пожара.



Котельная отапливала школу, где обучаются 25 человек, и детсад, который посещают 9 детей. Вопрос об отоплении социально значимых объектов в посёлке решался на совещании в администрации Нижнеилимского района. Принято решение перевести школу и детский сад на электропитание.





В посёлке работает бригада электросетевой компании, задача которой - перевести школу и детсад на электрообогрев. В аварийно-восстановительных работах задействовано 6 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Учебный процесс в школе и детском саду планируется запустить в понедельник, 27 января.



Котельная обслуживала школу и детский сад