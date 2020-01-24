В Иркутской области мужчина в подъезде вырвал сумку у пенсионерки



Накануне в дежурную часть города Усть-Кут Иркутской области обратилась 79-летняя пенсионерка, сообщив, что в подъезде дома неизвестный выхватил из её рук сумку и убежал.



В результате преступления были утрачены планшет, сотовый телефон и деньги. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции.



Сыщикам удалось задержать предполагаемого грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.



В дальнейшем оперативники выяснили, что спустя несколько часов мужчина совершил ещё одно нападение на 40-летнюю женщину. В похищенной налётчиком сумке находились смартфон и деньги.





По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ – «Грабёж». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Органы дознания намерены ходатайствовать перед судом о продлении задержанному срока содержания под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



