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В Иркутской области мужчина в подъезде вырвал сумку у пенсионерки

В Иркутской области мужчина в подъезде вырвал сумку у пенсионерки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спустя несколько часов он ограбил ещё одну женщину 

Накануне в дежурную часть города Усть-Кут Иркутской области обратилась 79-летняя пенсионерка, сообщив, что в подъезде дома неизвестный выхватил из её рук сумку и убежал. 

В результате преступления были утрачены планшет, сотовый телефон и деньги. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции.

Сыщикам удалось задержать предполагаемого грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель. 

В дальнейшем оперативники выяснили, что спустя несколько часов мужчина совершил ещё одно нападение на 40-летнюю женщину. В похищенной налётчиком сумке находились смартфон и деньги.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ – «Грабёж». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Органы дознания намерены ходатайствовать перед судом о продлении задержанному срока содержания под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.  

грабеж
 
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