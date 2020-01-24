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В Забайкалье произошёл пожар в школе-интернат

В Забайкалье произошёл пожар в школе-интернат
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Никто из учащихся не пострадал 

24 января в 14.00 в школе-интернате села Усть-Озёрское Забайкальского края загорелись комнаты на 2 этаже. На место происшествия были направлены пожарные расчёты по повышенному рангу пожара.

Прибывшие огнеборцы установили, что горят спальные помещения. Учебный процесс в здании не проходил, эвакуация детей не потребовалась, из здания были выведены 6 человек обслуживающего персонала.

На тушение было задействовано 11 человек и 3 единицы пожарной техники, работало звено газодымозащитной службы. Локализация возгорания была объявлена менее чем через 5 минут после подачи первого ствола, вскоре открытое горение было ликвидировано. Задача пожарных выполнена – учебные классы не пострадали, а значит учебный процесс в школе нарушен не будет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю. 

Предположительных причин возгорания несколько. Каждая из них отрабатывается следственной оперативной группой, работающей на месте происшествия. 

Кроме того, в сельское поселение Усть-Озёрское следуют специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления точных причин возгорания. 
пожар
 
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