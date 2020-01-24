Шесть организаций в Улан-Удэ оставались без отопления

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Произошла коммунальная авария



Накануне, 23 января в 14:00 для устранения утечки по обратному трубопроводу по улице Ботаническая,38/2 в Улан-Удэ было отключено отопление на шести объектах.



Под отключение попали ООО «Гарант-Сантехсервис» пр.Автомобилистов,1; ООО «ТАН» пр.Автомобилистов,19; ООО «Росшина-Инвест» пр.Автомобилистов,1а; ИП «Бородин А.М.» пр.Автомобилистов,1; ИП «Рагимов» ул. Ботаническая,38.



В 22:50 работы завершены, отопление включили всем потребителям. Время устранения составило почти 9 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.







